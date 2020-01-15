Рейтинг областей по децентрализации: Донетчина на первом месте по количеству людей, проживающих в ОТГ

По результатам ежемесячного мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления среди 24 регионов Донецкая область занимает восьмую позицию, а Луганская область – 12. Таковы результаты ежемесячного мониторинга процесса децентрализации и реформирования местного самоуправления, который готовят эксперты Министерства развития громад и территорий. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Донецкого региональный офиса по развитию местного самоуправления.

Как отмечается, в первую десятку в общем рейтинге Донецкая область вошла давно, а восьмое место занимает третий месяц подряд. Позиции выросли благодаря созданию Угледарской городской ОТГ путем присоединения сельских территорий к городу областного значения.

Прошлый год Донецкая область завершила созданием еще одной громады – Криворожской сельской ОТГ в Добропольском районе, где в декабре состоялись первые выборы. По словам руководителя регионального офиса Максима Ткача, эта громада стала 13-й среди тех, которые полностью сформированы и функционируют именно как ОТГ. Еще шесть громад были ранее юридически сформированы, но ждут объявления и проведения первых выборов.

«По результатам январского мониторинга процесса децентрализации, Донецкая область занимает первое место по количеству людей, проживающих в ОТГ и городах областного значения. Хотя в Донецкой области сформированы лишь 13 ОТГ из 65 запланированных, однако здесь наибольшее в Украине количество городов областного значения, которые уже имеют такие же полномочия, как и ОТГ», – объяснил Ткач.

Также по данным первого в 2020 году мониторинга, в прошлом году Донецкая область получила от государства наибольшую сумму поддержки на местное и региональное развитие. Это деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР), инфраструктурной субвенции для ОТГ, другие субвенции. В целом Донецкой области предоставлен 1 млрд 64 млн грн финансовой государственной поддержки.

Луганская область получила 657,7 млн грн.

По количеству людей, проживающих в ОТГ и городах областного значения, Луганщина заняла 7 место.

Всего, по состоянию на 10 января 2020 года, в Украине создано 1 029 ОТГ с населением 11,7 млн человек.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на сегодня уже есть 24 ОТГ. По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%.

Напомним, карту Донецкой области перекроят. Вскоре в области могут появиться Мариупольский или Краматорский районы. Пока изменения находятся на стадии обсуждения.