На Донетчине потери воды составляют 50-60%: МККК обещает помочь в решении проблемы

В Донецкой области потери воды составляют 50-60%. Об этом сообщил первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Мороз на встрече с делегацией Международного комитета Красного Креста (МККК) во главе с председателем суб-делегации МККК Сильвией Иццо, прошедшей в Краматорске, передает пресс-служба ДонОГА.

На встрече стороны обсудили вопросы эффективных путей согласования режима тишины для проведения ремонтных работ на важных инфраструктурных объектах, а также аудит Коммунального предприятия «Компания "Вода Донбасса"». «С помощью вашей организации в области был реализован ряд проектов. МККК был первой организацией, которая протянула нам руку помощи. Мы открыты для новых проектов, направленных на поддержку людей, пострадавших в результате военного конфликта. Водоснабжение региона является одной из основных проблем. Потери воды влекут за собой лишние затраты электроэнергии. Сейчас потери воды составляют 50-60%. Мы знаем о техническом состоянии проблемы, которая сегодня существует. Есть несколько утечек воды в неконтролируемой зоне, к которым вообще нет доступа почти 2,5 года. Между Торецком и Горловкой водопровод из чугунных труб поврежден из-за просадки грунтов, участок в 500 метров требует полной замены», – заявил Мороз.

По словам Сильвии Иццо, МККК будет воплощать программу, которая начата в 2018 году и будет способствовать уменьшению потерь воды. Также она подчеркнула необходимость сосредоточения усилий в Пивденном, где труба КП «Вода Донбасса» находится в «серой зоне» и много раз была повреждена. Но ремонтники сталкиваются с проблемой гарантий безопасности во время восстановительных работ.

Также МККК поможет провести аудит КП «Компания "Вода Донбасса"», состоящий из двух частей – финансового аудита и проверки деятельности компании. Сейчас ведутся переговоры с аудитором, с которым будет подписан договор 21 января 2020 года. Окончательное одобрение кандидата должно пройти в Женеве (Швейцария). Аудит начнется 6 февраля 2020 года. Что касается аудита деятельности предприятия, то он начнется 25 февраля этого года. Кроме того, Красный Крест будет внедрять проекты, которые имеют длительный эффект.

Напомним, в Донецкой области остается не решенным на 100% вопрос водоснабжения региона. Система водоснабжения в области изношена почти на 70%.