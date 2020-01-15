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В Украине установлены суммы выплат военнослужащим и членам их семей за поднаем жилья

15.01.20 17:42
Фото: Оперативное командование «Север»
Фото: Оперативное командование «Север»

В Украине в 2020 году установлены суммы выплат военнослужащим и членам их семей за поднаем жилья. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север» на своей странице в Facebook.

Так, согласно информации, суммы таковы:

  • в городе Киев – 4 204 грн, три и более членов семьи – 6 306 грн;
  • в областных центрах – 3 153 грн, три и более членов семьи – 4 730 грн;
  • в других населенных пунктах – 2 102 грн, три и более членов семьи – 3 153 грн.

Тем, кто заключил контракт с Вооруженными силами, государство также гарантирует:

  • стабильное денежное обеспечение (от 10 тыс. грн);
  • бесплатное вещевое обеспечение;
  • бесплатное медицинское обслуживание;
  • льготный отдых в санаториях МО Украины;
  • обязательное государственное страхование;
  • сохранение рабочего места;
  • льготы в высшие военные учебные заведения Украины и возможность обучения без отрыва от службы;
  • социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей.

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