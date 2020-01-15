В Украине установлены суммы выплат военнослужащим и членам их семей за поднаем жилья

В Украине в 2020 году установлены суммы выплат военнослужащим и членам их семей за поднаем жилья. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север» на своей странице в Facebook.

Так, согласно информации, суммы таковы:

в городе Киев – 4 204 грн, три и более членов семьи – 6 306 грн;

в областных центрах – 3 153 грн, три и более членов семьи – 4 730 грн;

в других населенных пунктах – 2 102 грн, три и более членов семьи – 3 153 грн.

Тем, кто заключил контракт с Вооруженными силами, государство также гарантирует: