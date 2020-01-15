В Украине установлены суммы выплат военнослужащим и членам их семей за поднаем жилья

В Украине в 2020 году установлены суммы выплат военнослужащим и членам их семей за поднаем жилья. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Север» на своей странице в Facebook.
Так, согласно информации, суммы таковы:
- в городе Киев – 4 204 грн, три и более членов семьи – 6 306 грн;
- в областных центрах – 3 153 грн, три и более членов семьи – 4 730 грн;
- в других населенных пунктах – 2 102 грн, три и более членов семьи – 3 153 грн.
Тем, кто заключил контракт с Вооруженными силами, государство также гарантирует:
- стабильное денежное обеспечение (от 10 тыс. грн);
- бесплатное вещевое обеспечение;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- льготный отдых в санаториях МО Украины;
- обязательное государственное страхование;
- сохранение рабочего места;
- льготы в высшие военные учебные заведения Украины и возможность обучения без отрыва от службы;
- социальную и правовую защиту военнослужащих и членов их семей.