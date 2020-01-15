На Луганщине прошли соревнования на лучший минометный расчет (Видео)

На Луганщине состоялись соревнования на лучший минометный расчет среди военных частей оперативно-тактической группировки «Север». В мероприятии приняли участие расчеты, которые завоевали первенство в подразделениях своих воинских частей. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военные соревновались в специальной и спортивной номинациях. Так, при выполнении нормативов в спортивной номинации минометчики преодолевали специализированную полосу препятствий, проводили разборку и сборку автомата Калашникова, метали имитацию ручной гранаты.

Во время выполнения нормативов в специальной номинации выполнялись нормативы на минометах калибрами 120 мм и 82 мм, в частности, приведение миномета в боевое положение, его ориентировка и т.д.

Оценивание участников соревнований проводилось по балльной системе по каждому выполненному нормативу.

По результатам соревнований победителем стал минометный расчет десантно-штурмовой бригады.