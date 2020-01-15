«Каргилл из Донецка от спуска с моста»: Ситуация в пунктах пропуска днем 15 января

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 15 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Денис: «11:19. Горловка в Украину. На полиции 10, на таможню почти от полиции (много)»;

Денис: «12:08. Горловка в Украину ***а»;

Денис: «12:24. Горловка в Украину на таможне с 12:00 ни одной протяжки».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Nataliya: «10:10. Каргилл в в Украину. Машины ниже спуска с моста, пеших много»;

Катерина: «11:21. Марьинка. На въезд машин нет. На выезд 20 машин. На "нулевых" пусто»;

Татьяна: «12:29. Курахово в Украину. Очень много пеших, авто на спуске с моста, льгота на 20 машин меньше»;

Катерина: «13:10. Каргилл. В Донецк 40+, из Донецка от спуска с моста»;

Катерина: «14:02. Каргилл. Пеших в Украину на пару автобусов. На украинском "нулевом" навес полный, но автобус ходил оперативно».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:19. Еленовка. Мои только приехали, говорят машин 70 в сторону Украины»;

Anzhela: «11:45. Еленовка. От беркутов до заезда на таможню 3 часа»;

«J»: «12:30. В Еленовке на заезд машин 50»;

alexandr: «13:24. Еленовка в Украину. Перед милицией машин 80 и от поста очередь до милиции».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «10:37. Октябрь в Мариуполь: льготная 15, простая 40»;

«Администратор»: «14:13. Пищевик в Мариуполь: 50».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения очередей нет: