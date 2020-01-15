Новые списки для обмена, участки разведения войск и режим тишины: Зеленский обсудил с Меркель ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого пообщались о ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Владимир Зеленский поблагодарил Ангелу Меркель за активное участие в проведении саммита в Нормандской формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке. Глава государства подчеркнул, что благодаря переговорам в Париже удалось достичь договоренностей о возвращении части удерживаемых украинцев», – говорится в сообщении.

«Нам, к сожалению, не удалось освободить всех, но мы вернули 76 человек», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения.

Также, как уточнили в пресс-службе, президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» на Донбассе.

По словам главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы (ТКН) в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Также Зеленский сообщил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств. «Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей», – заявил он.

Кроме того, президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до следующей встречи в «Нормандском формате», которая запланирована на март 2020 года, должны быть не только согласованы три участка разведения сил на линии соприкосновения, но и проведен непосредственный отвод войск.