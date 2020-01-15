В Украине семьям жертв катастрофы в Иране выплатят по 200 тыс. грн в течение недели

В Украине правительство выплатит семьям погибших во время авиакатастрофы в Иране граждан Украины по 200 тыс. грн помощи. Эти выплаты они должны получить в течение недели. Об этом сегодня, 15 января, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Кабинета министров, сообщает пресс-служба Кабмина.

Гончарук отметил, что государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

«Правительство выплатит семьям 11 погибших граждан Украины по 200 тыс. грн помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат», – подчеркнул глава правительства.

По его словам, надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией будет проконтролировано. Для каждой семьи погибшего украинца предусмотрены страховые выплаты в размере 250 тыс. СПЗ (специальные права заимствований), что составляет примерно $345 тыс.

Кроме того, Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

«Никакие компенсации не утолят боли от трагедии. Однако мы отстаиваем справедливость», – подчеркнул Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли.

Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.