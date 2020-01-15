На Луганщине чиновника Минюста пыталось завербовать «МГБ ЛНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки представителями «МГБ ЛНР» чиновника одного из региональных подразделений Минюста в Луганской области. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники, представители «спецслужбы ЛНР» задержали юриста во время его поездки неподконтрольный Украине Луганск. Боевиков заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, участники «МГБ» заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По их заданию он должен был собирать и передавать информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца. Инструкции от кураторов «агент» должен был получать по телефону.

Сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ.

«Сейчас мужчина предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что чиновник не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

В СБУ отметили, что подобные случаи не редкость, и напомнили, что согласно ст. 111 УК Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время, освобождаются от уголовной ответственности граждане Украины, которые на выполнение преступной задачи иностранного государства, организации или их представителей не совершили никаких действий и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и полученном задании.