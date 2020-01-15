В Украине с 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин, – ПФУ

В Украине с 1 апреля 2020 года для женщин увеличивается пенсионный возраст – до 59 лет и 6 месяцев. До 1 апреля он составляет 59 лет. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своей странице в Facebook.

«Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения. В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля – 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет», – сказано в сообщении.

Как пояснили в ПФУ, к примеру, в этом году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году.

Также отмечается, что, начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

«Страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, в 2020 году составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год – до 35 лет в 2028 году», – говорится в сообщении.

В ПФУ уточнили, что продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию, определяется на дату достижения пенсионного возраста.