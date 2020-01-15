Предлагал 1000 руб.: На КПВВ «Марьинка» мужчина хотел подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» вчера, 14 января, пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался за взятку «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба оперативно-военноего управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Марьинка" пограничники зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался за 1000 рублей РФ "договориться" о беспрепятственном пересечении линии разграничения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что на такое предложение мужчина получил от пограничников категорический отказ.

«Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – добавили в пресс-службе.