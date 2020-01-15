Тротиловые шашки и гранаты: В «ЛНР» мужчина хранил дома оружие и боеприпасы (Фото)

В неподконтрольных украинским властям Ровеньках (Луганская обл.) местный житель хранил дома оружие и боеприпасы. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 14 января сотрудники «МВД» в ходе проверки по месту жительства мужчины 1964 года рождения обнаружили и изъяли 2 тротиловые шашки весом 200 и 400 г, 6 гранат, 7 запалов к гранатам, сигнальную мину, подрывную машинку, 10 электродетонаторов, 2 взрывателя.

В «республике» уверяют, что «изъятое направлено на экспертизу, проводится проверка».