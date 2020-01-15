На Луганщине ГБР подозревает полицейского в содействии в «выбивании» долгов

На Луганщине полицейского подозревают в превышении служебных полномочий. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что следователи территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области. Патрульного подозревают в незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

«По данным следствия, 20 мая 2018 года подозреваемый, представившись работником правоохранительного органа, угрозами заставил хозяина квартиры открыть дверь и вместе с четырьмя сообщниками проник в жилище. В квартире, кроме владельца, находился другой гражданин, который задолжал сообщникам полицейского значительную сумму денег, а именно 110 тыс. грн и 20 тыс. долл. США. Впоследствии, "должника" вывели из квартиры и, угрожая убийством отвезли в лес, где продолжали его избиение. Подозреваемый полицейский оставил авто по дороге в лес», – рассказали в пресс-службе.

Обвинительные акты относительно сообщников полицейского уже направлены в суд.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.