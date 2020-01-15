В Кабмине пообещали, что «ямочных» ремонтов дорог больше не будет

В Кабмине пообещали, что ремонтов дорог «ямочным» способом больше не будет. Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал в своем Тelegram-канале.

«Ямочные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство. Только на 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн – это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн – средства международных организаций», – написал премьер.

Гончарук также добавил, что правительство ставит амбициозную цель -– за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. км дорог. «Как мы и обещали, 2020 станет годом эффективности. Дороги – часть большой инфраструктурной модернизации Украины», – уточнил глава правительства.