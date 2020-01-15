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Сбил и скрылся: На Донетчине задержали виновника ДТП

15.01.20 15:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Оперативники Марьинки установили водителя, который сбил мужчину и скрылся с места аварии. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло вечером 3 января. Неподалеку Угледара на автодороге водитель автомобиля «Lanos Пикап» совершил наезд на мужчину и скрылся с места происшествия.

Мужчину без сознания доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Марьинского отделения полиции, имея минимальную информацию о событии – фрагмент от транспорта, установили свидетелей аварии и в течение 10 суток разыскали виновника ДТП. Им оказался 24-летний житель Волновахи. Как пояснил подозреваемый, он не заметил пострадавшего на проезжей части, совершил на него наезд и, испугавшись, скрылся с места происшествия», – рассказали в полиции.

Транспортное средство изъято в качестве вещественного доказательства.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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