В купеческом доме: В Славянске откроют почетное консульство Латвии

На Донбассе откроют почетное консульство Латвии. Местом дислокации ведомства выбран Славянск (Донецкая обл.). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом шла речь во время визита в город делегации дипломатов Европейских стран, который состоялся сегодня, 15 января.

На встрече присутствовали консулы и послы четырех стран – Латвии, Литвы, Эстонии и Польши. «Это не первый их визит и не первая поездка по Донецкой области. Нам уже проводилось контактировать раньше. Но, а сегодня они приехали сюда именно для налаживания отношений и создания здесь почетного консульства. Я считаю, что для нашего города это будет хорошим, позитивным моментом», – рассказал «Донецким новостям» городской голова Славянска Вадим Лях.

Он отметил, что в рамках работы консульства будет осуществляться контакт в различных сферах. «Так же это и обмен опытом по развитию курортной зоны в нашем городе – для нас это очень важно в плане привлечения инвесторов», – уточнил Лях.

На должность почетного консула рассматривается кандидатура жителя Славянска, капеллана, общественного деятеля Александра Павенкова. «Вопрос о назначении решен на 99%. Процесс прохождения документов идет уже год. После утверждения я буду консулом Латвийской республики и параллельно буду представлять интересы Евросоюза. То есть оказывать содействие и консульскую поддержку жителям всего Евросоюза, но ближе всего – это Латвийская республика», – подтвердил Павенков.

В качестве направлений своей работы он отметил налаживание мостов между нашими странами в образовании, медицине, культуре и экономике. «Поскольку я человек верующий у нас есть и близкие межконфессиональные отношения. С военными людьми мы хорошо знакомы. Среди моих друзей и родных есть военные капелланы. Мы отправляем наших военных на реабилитацию. Также, например, хотим познакомить их прессу – с нашей, нашу медицину – с их медициной. У меня появились новые друзья, которые готовы нам помочь, и не всегда теоретически», – рассказал кандидат в консулы Латвийской республики.

Он уточнил «Донецким новостям», что точное место расположения консульства пока определяется, есть варианты. Например, городские власти Бахмута (Донецкой обл.) и Попасной (Луганская обл.) предложили открыть консульство у них, помещения уже есть. «Но мне хотелось бы, чтобы это был Славянск. Я все-таки житель Славянска. Это полезно для нашего города. Намерения по помещению тоже есть, проект обсуждается – это исторический дом по улице Шевченко, 4, дом [купца] Александрова», – сказал Павенков, добавив, что окончательное решение по помещению зависит от местных властей.

«На открытие почетного консульства, уже есть договоренность, могут приехать министры иностранных дел. Также президент Украины Владимир Зеленский тоже проинформирован об этой инициативе. Думаю, что почетное консульство станет таким пунктом сотрудничества не только между Латвией и Украиной, но и Украиной с Европейским Союзом», – сказал чрезвычайны посол Латвийской республики в Украине Юрис Пойкас.

Также Пойкас попросил городские власти Славянска оказать содействие в открытии почетного консульства и в работе нового консула. «У господина Павенкова очень большие планы. Он хочет приобрести и реконструировать исторический дом, который бы стал своеобразным символом дружбы между нашими странами», – заключил посол.