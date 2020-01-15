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Правительство РФ ушло в оставку

15.01.20 16:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство России уходит в отставку – о соответствующем решении на встрече Кабмина с президентом РФ 15 января сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Сегодня».

Он объяснил это решение предложениями Путина касательно конституционных изменений, которые, по словам Медведева, «внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти».

«Очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», – сказал российский премьер.

После этого Путин поблагодарил Дмитрия Медведева за работу его правительства и поручил уходящему Кабмину исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

По данным кремлевского пропагандиста Дмитрия Смирнова, российский президент предложит Медведеву должность заместителя главы Совета Безопасности РФ.

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