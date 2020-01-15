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Сбитый в Иране Boeing: Идет идентификация тел погибших украинцев

15.01.20 16:53

Идентификация тел граждан Украины, погибших в катастрофе самолета Boeing 737 авиакомпании «МАУ», продолжается, ее планируется завершить до 19 января. Об этом сегодня, 15 января, заявил госэксперт службы по вопросам государственной и общественной безопасности аппарата СНБО Олег Корниенко на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщает «Укринформ».

«Идентификация тел продолжается, пока не все граждане Украины идентифицированы. Иранская сторона уверяет, что до 19 января это все будет решено», – сказал Корниенко.

Он добавил, что во время идентификации тел погибших украинцев было «несколько проблемных вопросов, которые были оперативно решены».

Кориненко проинформировал, что в Тегеране сейчас находится 10 работников экспертно-криминалистического центра МВД, работающих над идентификацией тел, и 12 членов экипажа самолета Ил-76 Минобороны Украины. Они вернутся в Украину этим же бортом, который должен репатриировать тела погибших граждан Украины.

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора просит Иран передать украинским правоохранителям бортовые самописцы самолета рейса PS752.

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