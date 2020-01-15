Создана интерактивная карта нелегальных АЗС на Донетчине

Прокуратурой создана интерактивная карта АЗС Донецкой области, работавших с нарушениями требований законодательства. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По инициативе прокуратуры области разработана интерактивная карта, на которой обозначены автозаправочные станции, которые осуществляли свою деятельность с нарушениями требований действующего законодательства Украины. Пользуясь данной картой, граждане могут не только выбрать для своих автомобилей качественное и безопасное топливо, а и лишить злоумышленников возможности получения доходов от противоправной деятельности», – говорится в сообщении.

В случае, если вы имеете информацию о каких-либо нарушениях в деятельности АЗС, можно обратиться на круглосуточную «горячую линию» дежурной части прокуратуры области по телефону: (0629) 54 10 29 или в другие правоохранительные органы области. «Вся полученная информация будет обязательно направлена в межведомственную рабочую группу для соответствующей проверки. В случае подтверждения данных о невыполнении указанными предприятиями требований законодательства, действиям их владельцев будет дана правовая оценка», – уточнили в прокуратуре.

Карта размещена на официальной странице прокуратуры Донецкой области в разделе «Актуально».

Как сообщалось ранее, за первую с начала 2020 года неделю отработки правоохранительные органы обнаружили в Донецкой области 62 АЗС/АГЗС, которые наладили бизнес по реализации несертифицированных горюче-смазочных материалов. На 13 из них прекращена незаконная деятельность.