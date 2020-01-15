За заявление по газу: «Народный фронт» требует от руководства «Нафтогаза» извинений перед обществом

Заявление исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что в 2014 году не Украина отказалась от российского газа, а Россия перекрыла его поставки, является ложной и дискредитирующей Украину. Об этом говорится в открытом заявлении партии «Народный фронт».

В партии акцентировали, что Россия была не только готова поставлять газ Украине, «но и очень хотела этого в обмен на наше поражение, безопасность и независимость». «Правительство Арсения Яценюка не пошло на уступки российскому агрессору. Это решение стало важной экономической, политической и даже психологической победой всей Украины», – подчеркивается в заявлении.

Пресс-служба «Народного фронта» напоминает, что в марте 2014 года правительство поставило «Нафтогазу» задачу добиться от «Газпрома» справедливой цены на газ. Однако российская компания отвергла эти требования. «В результате Украина законно сознательно отказалась от приобретения газа в российских условиях, что в полной мере реализовано после открытия реверсных поставок из Словакии. Это красноречиво подтверждает и тот пример, что в утвержденном балансе газа на 2015 год уже не упоминается "Газпром" и содержатся указания увеличить реверсные мощности», – отметили в политсиле.

С апреля 2014 правительство под руководством премьера Яценюка начало подготовку к арбитражным процессам. «Кроме этого, правительство разработало четкий план действий в ситуации, если "Газпром" откажется от поставок газа осенью 2014 года. Таким запасным вариантом стал словацкий реверс. Эта важная опция и другие продуманные шаги заставили "Газпром" пойти в 2014 году на так называемый "зимний пакет", который дал возможность Украине получить в то время необходим газ», – говорится в заявлении.

Также правительство Яценюка инициировало рассмотрение антиконкурентных действий «Газпрома», которые привели к рекордным штрафам против российской компании. «Именно правительство Арсения Яценюка инициировал политическую кампанию по наложению санкций против "Северного потока-2". Эти и другие усилия стали основой нашей нынешней энергетической безопасности, которая позволяет преемникам действовать в качественно новых условиях с преобладанием над агрессором», – акцентировали в политсиле.

Также в «Народном фронте» отмечают, что под нынешним «транзитным договором», в котором заложены невыгодные Украине условия, стоит подпись именно Юрия Витренко. Он же настаивал еще в 2009 году, что обоснованная ставка транзита должна быть не менее 5 долларов США. При этом в нынешнем договоре транзитная ставка ниже среднего уровня контракта 2009 года. «Поэтому, призываем украинские правоохранительные органы обеспечить объективное расследование подписания этого документа», – говорится в заявлении.

«Требуем от господина Витренко извиниться перед обществом за недостойные и ложные заявления, бросающие тень на усилия многих настоящих профессионалов и патриотов. Такие комментарии больше подходят российской пропаганде, чем украинскому управленцу высокого уровня», – заявляют в партии.

Напомним, что 10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе. 30 декабря 2019 года Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд куб. м газа, а затем – по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

При этом в интервью изданию «Гордон» исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что в 2014 году тогдашнее руководство «Нафтогаза» не смогло договориться с Россией о поставках газа в Украину, и что «на самом деле это не Украина отказалась от российского газа, а Россия в 2014-м перекрыла нам газ».