Донетчина: Реконструкцию областного врачебно-физкультурного диспансера обещают завершить в 2020 году (Фото)

Реконструкция областного врачебно-физкультурного диспансера в Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) должна завершиться в 2020 году. Ввод в эксплуатацию всех зданий для размещения заведения является одним из самых приоритетных инфраструктурных проектов Донетчины в 2020 году, а на торжественное открытие объекта будет приглашено руководство государства. Об этом сегодня, 15 января, заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин во время визита, передает пресс-служба управления физической культуры и спорта ДонОГА.

Областной врачебно-физкультурный диспансер будет располагаться на базе бывшего государственного учреждения «Узловая больница станции Бахмутского государственного предприятия "Донецкая железная дорога"» по адресу: ул. А. Сибирцева, 3. Работы по реконструкции, начатые в октябре 2017 года, выполняются за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) и областного бюджета.

Будущий комплекс, кроме главного корпуса, будет включать общежитие, водолечебницу и теннисный корт. «Целью является оказание медицинской помощи населению в части проведения профилактики, диагностики, лечения заболеваний и повреждений, связанных с занятием физической культурой и спортом, и станет единственным подобным в Украине», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по состоянию на сегодня в лечебном корпусе и здании для общежития почти завершены все виды внутренних и наружных работ: устройство кровли, полов, утепление фундамента и фасадов, замена оконных и дверных блоков, устройство сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, монтаж электропроводки освещения, штукатурка и шпаклевка стен, установка вентиляции. Продолжается благоустройство территории – в частности, полностью оборудована кованая ограда.

Что касается здания для будущей водолечебницы, на 100% выполнены земляные работы, устройство фундамента, возведение внешних стен и перегородок из шлакоблока, монтаж оконных блоков. Также ведутся работы по обустройству теннисного корта.