Убийство ребенка экс-заммэра Донецка: Семья обещает 2 миллиона за сведения о заказчике

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев готов выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения на него, вследствие которого погиб его 3-летний сын. Об этом Соболев сказал сегодня, 15 января, на пресс-конференции по предварительным результатам расследования преступления.

«Если кто-то нам даст информацию, подтверждающую заказчика, мы готовы выплатить вознаграждение – 2 млн гривен», – сказал он. Если поможет кто-то из полиции, семья готова помочь техникой, оборудованием.

Адвокат Соболева Егор Бодров также напомнил, что от семьи была просьба пройти полиграф тем, кого они подозревают, чтобы сузить круг причастных к тому, что случилось. В семье Соболева сообщают, что им известны фамилии двух людей, которые, по их мнению, причастны к делу, но не называют их, чтобы не навредить следствию. «Но на сегодняшний день я не могу утверждать, что кто-то непрофессионально отнесся или кто-то заведомо делает то, что он делает. Но у меня есть стопроцентная информация, что два человека причастны к убийству моего сына, гуляют сегодня в нашей стране. У меня есть информация, что как минимум один работник правоохранительных органов был в полном контакте с людьми, которые выполняли заказ непосредственно», – сказал Соболев.

Он также приветствовал тот факт, что дело об убийстве его сына было передано из киевской полиции в Главное следственное управление Национальной полиции.

Идание«Українські новини» сообщило, что адвокат Соболева сказал, что в рамках расследования дела необходимо проверить возможную причастность к преступлению судей, которые в свое время работали в Донецке, – судьи Высшего хозсуда Артура Емельянова, экс-главы Высшего хозсуда Виктора Татькова.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.



Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТК 5канал»