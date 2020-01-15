СБУ разоблачила чиновников налоговой службы: Выводили в «тень» более 500 млн грн ежемесячно

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность вновь назначенных чиновников Государственной налоговой службы (ГНС) пяти областей страны, в том числе Донецкой, которые способствовали коммерсантам в выведении «в тень» более 500 млн грн ежемесячно. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что чиновники осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией. «Таким образом, злоумышленники давали возможность ряду "конвертационно-транзитных" групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сказано в сообщении.

Уточняется, что для реализации сделки чиновники департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины совместно со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве вступили в сговор с владельцами ІТ-предприятия. Эта компания осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы электронных информационных ресурсов ГНС Украины.

Коммерсанты, как разработчики систем защиты этих ресурсов, создали возможность для обеспечения незаконного формирования налогового кредита по НДС субъектам реального сектора экономики.

«Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, которые через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировали налоговый кредит заказчикам», – отмечается в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.