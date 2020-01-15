В Славянске ремонтируют больницы (Фото)

В Славянске идут ремонты в нескольких медицинских учреждениях. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Так, вскоре в микрорайоне Артема откроется помещение амбулатории №2. Ремонтные работы здесь подходят к концу, начали завозить мебель, а некоторые кабинеты уже полностью оборудованы.

В амбулатории будут работать 6 семейных врачей, которые будут оказывать услуги первичной медицины. А также здесь будет расположен дневной стационар и женский смотровой кабинет. В амбулатории также будут проводиться клинические анализы.

Также идет ремонт в здании хирургического отделения №1 городской клинической больницы. «Главной целью ремонта является улучшение условий пребывания пациентов в отделении», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение 2019 года для городской клинической больницы было закуплено новое современное стерилизационное оборудование. Оно используется для стерилизации инструментов и белья. «По словам работников больницы, оборудование стерилизационного отделения не менялось много лет, а новое оборудование позволит проводить обработку инструментария по самым современным технологиям и гарантии безопасности хирургических вмешательств», – уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба Славянского городского совета

Напомним, в Краматорске капитально отремонтировали корпус хирургического отделения городской больницы №1. Двухэтажное здание, в котором размещается хирургия, построено в 1936 году.