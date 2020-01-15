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Военным увеличат оклады и дадут дополнительные отпуска

15.01.20 17:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В первом чтении принят проект закона №2343 «О внесении изменений в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"». Депутаты также поддержали сокращение (до двух недель) срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Этим проектом предлагается:

  • увеличить военным размер окладов, в частности, установить, что должностной оклад не может быть менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года (составляет 2 102 грн), а минимальный размер оклада по званию – одного размера такого минимума;
  • вернуть дополнительные отпуска, предоставление которых было приостановлено на особый период, а также позволить, по желанию, заменять часть ежегодного отпуска денежной компенсацией;
  • решить существующую проблему со снятием с квартирной очереди военных, увольняемых с военной службы без жилья.

Источник: Ukrainian Military Pages

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