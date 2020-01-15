На Донетчине машина сбила школьницу на «зебре»

В Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) водитель легкового автомобиля совершил наезд на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. По данному факту возбуждено уголовное производство. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

Вчера в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение от медработников, о том, что в городскую больницу поступила 13-летняя девушка, которая пострадала в результате ДТП.

Установлено, что девушка возвращалась из школы домой. Она вышла из автобуса на остановке и начала пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. В это время ехал автомобиль «Дэу Ланос» под управлением 59-летнего жителя Часов Яра (Бахмутского района). Водитель поздно заметил пешехода и не успел затормозить. В результате аварии девушка получила перелом и была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства ДТП выясняются.