На Луганщине обнаружили нарколабораторию (Фото)

Сегодня, 15 января, в Рубежном (Луганская обл.) полицейские обнаружили по месту жительства местного жителя нарколабораторию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

«Сегодня сотрудники Управления противодействия наркопреступности и Следственного управления ГУНП под процессуальным руководством прокуратуры на основании постановления следователя, принятого судом, был проведен обыск по месту жителя мужчины, жителя города Рубежное, у которого ранее было обнаружено и изъято 2 пакета с особо опасным психотропным веществом PVP весом 100 г», – написала она.

Погукай уточнила, что в ходе обыска полицейские обнаружили не только особо опасные вещества, но и мини-лабораторию, где мужчина изготавливал психотропные и наркотические вещества.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Во время проведения досудебного следствия в уголовном производстве, открытом по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», следователям еще предстоит установить, с какой целью молодой человек изготавливал особо опасные вещества и много других обстоятельств.

Кроме того, мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.