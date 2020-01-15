В Симферополе будет улица имени ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко

В аннексированном Россией Крыму одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоят имя ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом сегодня, 15 января, сообщил депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко на своей странице в Facebook.

«С этой инициативой в конце прошлого года интеграционный комитет "Россия – Донбасс" выступил вместе с председателем русской общины Крыма, сенатором Сергеем Цековым при всесторонней поддержке главы республики Крым Сергея Аксенова. Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с крымской и русской весной», – пишет депутат Госдумы.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.