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В «Л-ДНР» снайперы НВФ выдают себя за мирных жителей

15.01.20 19:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса «командование» незаконных вооруженных формирований (НВФ) формирует снайперские группы, которые выдают себя за мирных жителей. Об этом сегодня, 15 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса наемниками, которые с начала с. г. возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Гуцуляк.

Из числа вернувшихся наемников формируют мобильные снайперские группы, которые при выполнении задач передвигаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей.

«Таким образом, противник пытается продолжать скрыто наносить потери личному составу подразделений Объединенных сил и не допустить стабилизации обстановки на линии разграничения», – добавил Дмитрий Гуцуляк.

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