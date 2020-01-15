В Славянске при пожаре в многоэтажке погиб мужчина

В Славянске (Донецкая обл.) во время пожара в квартире 9-этажного дома погиб мужчина. В помещении спасатели также обнаружили женщину, которую удалось спасти. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Донецкой области.

«15 января в 9:49 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел по адресу: пер. Донской, г. Славянск. На место происшествия выехали дежурные отделения 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что огонь вспыхнул в одной из квартир 9-этажного дома. Во время проведения разведки и тушения пожара бойцы ГСЧС на входе в помещение обнаружили женщину, которую вывели на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также, во время тушения пожара было найдено обгоревшее тело мужчины без признаков жизни.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

Как уточняется, спасатели ликвидировали пожар в 10:24. Причина возгорания устанавливается специалистами.