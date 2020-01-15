Жителям Донетчины рассказали, какими будут выплаты при рождении ребенка в 2020 году

В Украине, в том числе на Донетчине, изменений в порядке выплат при рождении ребенка в 2020 году не произошло. Они останутся на прежнем уровне. Об этом рассказала заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Краматорского городского совета Татьяна Игнатенко.

По ее словам, с начала этого года выплаты при рождении ребенка остались на том же уровне, на каком они были в 2019 году. «Размер помощи – 41 тыс. 280 грн. Из них, разовая выплата при рождении ребенка – 10 тыс. 320 грн, и по 860 грн ежемесячно до того месяца, когда ребенку исполнится 3 года», – пояснила заместитель начальника УТСЗН.

Кроме того, она отметила, что суммы выплат матерям, родившим второго или третьего ребенка, не меняются и остаются такими же, как и при рождении первого ребенка.

«Пока никаких изменений в выплатах по рождению ребенка нет. То есть, не учитывается количество рожденных детей. На каждого ребенка выплачивается одинаковая сумма. При рождении двойни – две таких суммы, тройни – три», – уточнила Татьяна Игнатенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам АКМЦ.