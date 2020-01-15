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Реконструкция Сада Бернацкого в Краматорске: Стало известно, когда завершат проект (Фото)

15.01.20 20:45
Фото: пресс-служба ДонОВГА
Фото: пресс-служба ДонОВГА

Проект по реконструкции Сада Бернацкого в Краматорске планируют завершить до конца мая 2020 года. Об этом сегодня, 15 января, сообщил директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации Сергей Натрус, передает пресс-служба ДонОГА.

«Мы планируем завершить все работы до конца мая 2020 года. Будет сделана набережная, озеленение и полностью завершен третий пусковой комплекс. Стоимость всех работ составит 74 млн грн без работ по расчистке рек», – заявил он.

Так, сегодня председатель ДонОГА Павел Кириленко и его заместитель Денис Клюшников провели выездное совещание по вопросам выполнения работ по реконструкции Сада Бернацкого, укрепления берегов и расчистке русел рек в районе парка. Вместе с Сергеем Натрусом и представителями подрядных организаций они осмотрели ход выполнения строительных работ. «На участке первого пускового комплекса II-й очереди реконструкции и озеленения парка выполнено 55% объема всех работ, а завершение запланировано в мае 2020 года. С корректировкой проектных решений и уменьшением общей стоимости работ, осталось выполнить планировку территории, провести кабельные сети, установить трансформаторную подстанцию ​​КТП, проложить питьевой водопровод и напорную канализацию», – рассказали в пресс-службе.

Также в Саду Бернацкого запланирована высадка деревьев и многолетних кустарников, устройство насосной станции с основным и резервным насосом, устройство сети автоматического полива. На это в 2020 году предусмотрено выделить 21,2 млн грн.

Строительные работы по укреплению берегов и расчистке русел реки 2-я Беленькая в Краматорске выполнены на 38%. В ходе выполнения работ возникла необходимость в корректировке проектно-сметной документации (ПСД) и прохождении процедуры по оценке воздействия на окружающую среду, в связи с чем 30.09.2019 работы на объекте были приостановлены. Работы по укреплению берегов и расчистке русел реки Казенный Торец в районе Сада Бернацкого завершены на 55%.

Осмотрев все участки территории парка культуры и отдыха, Кириленко поручил Краматорскому горсовету совместно с департаментом экологии и природных ресурсов пересмотреть ПСД по 2 и 4 пусковым комплексам проекта «Озеленение города, а именно: реконструкция парка культуры и отдыха "Сад Бернацкого"» (II очередь) с целью уменьшения расходов на реализацию данного проекта в целом.

Фото: пресс-служба ДонОГА

Напомним, на благоустройство центральных парков Донецкой области были выделены десятки миллионов гривен. Но проекты, задуманные несколько лет назад, до сих пор не реализованы.

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