На линии разграничения на Донбассе резко вырос охват украинским вещанием (Инфографика)

На линии разграничения на Донбассе очень сильно увеличился охват аудитории украинским вещанием. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 января, в ходе пресс-конференции на тему «Развитие украинского телерадиовещания в Донецкой, Луганской областях и на территории Крыма: 2015-2019 годы» сообщила заместитель председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук.

По ее словам, в частности, в Луганской области охват территории сигналом украинского вещания увеличился в 2 раза. «Охват FM-радиовещания увеличился на 234%, то есть ранее это было 743 тысячи граждан Украины, увеличилось до 1 миллиона 700 тысяч граждан, которые могут получать на сегодня сигнал. К сожалению, статистики, сколько слушают нас и смотрят, у нас нет, но надеюсь, что возможность такая у них есть», – сообщила Фещук.

«Цифровое телевидение увеличилось на 209%, с 661 тысячи до 1 млн 400 тыс. И аналоговое телевидение – на 258%, с 674 тыс. до 1 млн 700 тыс. граждан», – добавила она.

По Донецкой области средний показатель вырос, соответственно, в 1,5 и 2,5 раза, в частности, охват радиовещания – на 245%, от 1,5 млн до 3 млн 700 тыс. Цифровое телевидение – на 255%, от 1,1 млн до 2,8 млн граждан. И аналоговое телевидение увеличилось на 52%, – от 2 млн до 3 млн.

«То есть мы видим, стремительный рост охваченных граждан Украины украинским вещанием», – подытожила Фещук.