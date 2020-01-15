На Донетчине охранника обломков авиалайнера МН17 взяли под стражу с возможностью внесения залога

На Донетчине охраннику обломков авиалайнера Boeing 777 компании Malaysia Airlines избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю г. Торецка (до переименования – Дзержинск), подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР" (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, в августе 2014 года мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды НВФ и был зачислен в так называемый батальона «народное ополчение», расположенный в неподконтрольном украинским властям Енакиево.

Одетый в военную форму российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы «Макаров», участник НВФ осуществлял охрану блокпоста в с. Грабово (Шахтерский р-н, Донецкая обл.), где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

«Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета "Boeing 777" рейса МН-17 компании "Malaysia Airlines", в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб», – отметили в прокуратуре.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.