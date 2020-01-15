На шахте им. Святой Матроны в Торецке сложилась критическая ситуация

Критическую ситуацию, сложившуюся на негосударственном предприятии «АП "Шахта им.Святой Матроны» обсудили с представителями профсоюзов и руководства Торецка (до переименования – Дзержинск, Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко.

Он уточнил, что, к сожалению, не было руководителей шахты – предложение присоединиться к обсуждению ими было отвергнуто. «Во время встречи обсудили возможные пути ликвидации задолженности по зарплате, обеспечения электроснабжения шахты (по крайней мере в объемах, достаточных для работы водоотливов и вентиляции), а также дальнейшие перспективы предприятия», – пишет глава области.

На шахте сейчас работает 457 человек: 167 из них – работники ОАО «АП "Шахта им.Святой Матроны», 290 – подрядчики с ООО" Укргеосервис ", осуществляющие подземные работы по добыче угля и ремонту горных выработок.

«В ноябре-декабре 2019 года на шахте уголь не добывался, работники ООО находились в неоплачиваемых отпусках. Задолженность по зарплате по предприятию составляет 22 млн грн. Ее погашение полностью зависит от позиции руководства Ассоциации "Группа Механик", которая владеет предприятием на правах аренды. Владельцы компании предоставляют информацию, что "принимают меры по поиску источников погашения задолженности до конца января". Надеюсь, что они выполнят свое обещание и определятся относительно перспектив работы ОДО "АП" Шахта имени Святой Матроны "в рамках заключенного договора аренды», – сообщил Кириленко.

«К сожалению, ДонОГА лишена реальных рычагов влияния на то, что происходит на шахтах и ​​угольной отрасли в целом, но мы не устранимся от проблем – интересы шахтеров должны быть защищены!», – пояснил губернатор.