Мировой флешмоб: В историческом музее Краматорска прошел день селфи (Видео)

Мировой флэшмоб «День селфи в музее» захватил Краматорск. В историческом музее города раз в год посетителям разрешают сделать фото на фоне любого произведения искусства и выложить снимки в социальных сетях со специальными хэштегами.

В среднем владельцы смартфонов фотографируют себя с полтысячи раз в год. Это делают и мужчины, и женщины. Школьница Дарина пришла в музей ради интересных и оригинальных селфи. Они примеряла шляпу основателя города Конрада Гампера. Рассчитывает, что фото в таком наряде придаст ей популярности. «Очень много можно собрать лайков. Еще можно собрать 3 тысячи лайков, может быть», – сказала она.

Вместе с ней на дне селфи в музее собрался весь ее класс. Одна из фотозон – антураж прошлых веков и сельская украинская избушка. Достали гаджеты даже учителя. «Учителя тоже делают селфи, потому что мы люди, и хочется всегда оставить память о тех событиях, где они происходили, где ты участвовал, и вообще, где ты был», – говорит учительница начальных классов Наталья Шостак.

Такой флешмоб здесь организовали в третий раз. Признают, что затянуть молодежь в музей обычными экскурсиями трудно, другое дело – селфи. «Сегодня несколько локаций и здесь можно, и в первом зале возле этнографического уголка, воспользовавшись веретеном, и третий у нас интересный зал послевоенного периода, где тоже фотографировались за машинкой, возле телевизора», – рассказала директор музея истории Краматорска Наталья Волошина.

Феномен селфи известен издавна. Родоначальником этого жанра считают американского химика Роберта Корнелиуса. Первое селфи он сделал в 1839 году. Любила фотографировать себя и 13-летняя дочь русского царя Николая II Анастасия. Сегодня селфи делают астронавты в открытом космосе и даже павианы.

Как отмечает профессиональный фотограф-пейзажист Дмитрий Балховитин, селфи пока трудно назвать произведениями искусства. Но это полноценный и самодостаточный вид фотографии. Поэтому пренебрегать им нельзя. «Техника доступна. У каждого в телефоне, в смартфоне есть нормальная камера, в принципе. И люди, естественно, стремятся показать себя, где они были, что они делали, что ели, например. Веяние времени, возможности. От этого никуда не денешься. Поэтому к этому надо относиться проще. Оно есть, и просто принять это, что это есть», – объяснил он.

Работники музея обещают подарки авторам селфи, которые наберут больше всего лайков в соцсетях. И уже придумывают, чем еще «заманить» подростков в музей истории.

Напомним, стрит-арт художница из Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) Маша Вышедская разрисовала стены в холле первого этажа Краматорского художественного музея.

Источник: ТК «Донбасс»