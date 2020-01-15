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Военные CIMIC помогли доставить гуманитарную помощь для младенцев в село на Луганщине

15.01.20 20:39

В село Передельское из Счастья (Луганская обл.) доставлен гуманитарный груз для младенцев. Помощь в доставке оказали военно-гражданская администрация Счастья по обращению офицеров группы гражданско-военного сотрудничества ОТУ «Север», сообщает пресс-служба администрации.

«Поводом для этого мероприятия стало обращение Благотворительного фонда "Миссия добра Украине" к офицерам группы CIMIC за помощью в доставке мамам села Передельское детской молочной смеси иностранного производства "Нутрилон". Благодаря тесному сотрудничеству ОТУ "Север", ВГА Счастья и благотворительного фонда "Миссия добра Украине", долгожданный груз попал по назначению», – говорится в сообщении.

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