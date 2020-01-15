Медреформа: Жители Донетчины с января могут сделать анализы бесплатно (Видео)

На Донетчине жители с января этого года января пациенты могут бесплатно сделать анализы. Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обнародовала список таких анализов. Кроме, обычной проверки крови и мочи, можно сдать кровь на холестерин, вирусные гепатиты, ВИЧ, а также на беременность. Кроме того, можно проверить уровень сахара и пройти тест на тропонин.

Так, по словам жительницы Мариуполя Аллы Каверы, она довольна, что можно сдать анализы бесплатно. Единственное, что ее огорчает – это большие очереди.

«К врачу отсидеть очередь, потом на анализы отсидеть очередь. Ну а что делать, мы пенсионеры. Тем, кто работает конечно трудно. Без направления было бы лучше. Прийти просто для себя сделать анализ. Развернутый анализ крови, например, на сахар», – говорит женщина.

Днем в лаборатории принимают более 100 человек. Больше всего пациентов во вторник и пятницу. Однако, мариуполец Виктор Скороходов уверен, что в лабораторию без направления нельзя обращаться, даже ради экономии времени. «Потому что врач знает, какие нужны анализы и для чего брать. Сам ведь не определишь», – убежден мужчина.

Для того, чтобы не терять времени можно получить экспресс-анализ крови. Делают его на специальном аппарате-анализаторе. В течение двух минут результат готов. «Человек может сразу получить стационарное лечение, если он в этом нуждается», – отметила сотрудник лаборатории.

Медики отмечают, что приносить анализы в стеклянных банках нельзя. Только в пластиковых. Пока емкости приходится покупать, но это временно. «Пластиковые контейнеры будут выдаваться. Будут выдаваться семейными врачами, медсестрами. Люди пожилого возраста всегда любят с собой приносит ватку, спирт. Этого уже не нужно», – пояснила заведующая отделом клинической лаборатории Ирина Вифлянцева.

Источник: ТК «Сигма»