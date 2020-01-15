На Донетчине установили личность человека, останки которого были найдены вблизи Угледара

На Донетчине правоохранители установили личность погибшего, обгоревшее тело которого нашли в поле вблизи Угледара в начале января этого года. Им оказался житель Волновахи, который пропал без вести 3 года назад. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Как отмечается, правоохранители разыскали родных мужчины, разместив в социальных сетях фотографии личных вещей, изъятых на месте трагедии.

«Житель Волновахи узнал своего отца, пропавшего 3 года назад. Для подтверждения личности умершего образцы ДНК были отправлены на экспертизу», – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 5 января вблизи Угледара полиция обнаружила скелетированные фрагменты тела человека и личные вещи – часы и нательный крестик. Изображения вещей были опубликовано в социальной сети для опознания. Полицейским удалось за несколько дней установить личность мужчины.

Вчера, 14 января, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что узнал на опубликованных фотографиях вещи своего отца. Умершим оказался житель Волновахи 1948 года рождения. Пенсионер 3 года находился в розыске как без вести пропавший.

«Планируется проведение молекулярно-генетической экспертизы для подтверждения личности погибшего. Факт предварительно квалифицирован по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донетчине между Угледаром и Богоявленкой местный житель нашел скелетированные останки человека.