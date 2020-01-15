Из-за войны каждый третий житель Донбасса получил психологическую травму, – OCHA Ukraine

Из-за вооруженного конфликта у трех из четырех жителей Донбасса наблюдаются симптомы психологических расстройств. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Миссия Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (OCHA) в Украине на своей странице в Facebook.

«Проходят годы, а конфликт не прекращается. Боевые действия больше всего влияют на мирных жителей, которые часто переживают травмирующие события и испытывают отчаяние. Работа медицинских специалистов нужна, чтобы помочь людям преодолеть трудности и психологическую травму», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным организации, в результате вооруженного конфликта на Донбассе каждый третий мирный житель получил психологическую травму. «Годы активного вооруженного конфликта продолжают влиять на психосоциальное состояние жителей востока Украины. Около 40% жителей заявляют, что пережили психологическую травму, которая привела к возникновению депрессии, тревожности и посттравматического расстройства», – уточняется в сообщении.

В феврале 2015 года в полночь дом девочки Ирины, расположенный в одном из сел рядом с линией разграничения, попал под сильный обстрел. В доме вынесло все окна. Спустя почти пять лет Ирина и пять ее братьев и сестер все еще просыпаются от кошмаров.

Также, по данным OCHA, из-за психологических травм почти 40% жителей Донецкой и Луганской областей испытывают стресс, чувство тревоги и страдают от депрессии и посттравматического стрессового расстройства. «Мы не сможем забыть то, через что прошли. Это останется в нашей памяти навсегда», – говорит 14-летняя Соня.

А 82-летняя Валентина живет сама в селе рядом с линией разграничения, где обстрелы остаются повседневной реальностью. «С годами ее здоровье ухудшается, но в ее селе сложно получить медицинскую помощь из-за боевых действий и нарушения работы транспорта. Почти половина жителей таких сел – пенсионеры, более 35% из которых имеют инвалидность или хронические заболевания», – добавили в OCHA Ukraine.