В Донецкой области будет единое креативное пространство для полиции и общества

В полиции Донетчины подвели итоги работы экспертного совета по внедрению инновационных идей. В 2019 году полицейские совместно с общественными организациями ввели 5 крупных проектов, результатом которых стало снижение уровня преступности на 3,8% и усиление партнерства с населением. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Экспертный совет по внедрению инновационных идей был создан в областном главке полиции для улучшения полицейского сервиса в соответствии с ожиданиями граждан.

Среди первых результатов – реализация пяти проектов: «Безопасный дом», «Восстановительные практики: простые решения сложных вопросов», «Присоединяйся», «Формирование гендерной культуры в полиции Донетчины», «Эффективная коммуникация полиции с населением».

Так, в Донецкой области открыто 135 таких безопасных домов, где установлены: видеонаблюдение, освещение, оборудованы детские площадки, а с жителями постоянно работают участковые. Как следствие – снижение уровня правонарушений, минимум конфликтов с соседями и улучшение диалога с полицейскими.

Проект «Восстановительные практики: простые решения сложных вопросов» направлен на безопасность детей и мирное разрешение конфликтов между сверстниками. Создано 27 школьных служб понимания. Начато создание в школах «зеленых комнат» для работы с детьми, ставших жертвами, свидетелями правонарушений и тому подобное.

Кроме того, 40 проектов общественных организаций, которые реализуются ими в сотрудничестве с полицией, были поддержаны Программой развития ООН. В результате совместной работы полиции и громад – количество зарегистрированных преступлений снизилось на 3,8%, а тяжких и особо тяжких – на 18,8%.

Начальник полиции Донетчины Николай Семенишин объявил 2020 год годом объединения лидеров-инноваторов со стороны полиции и громад. Он сообщил, что представительства экспертного совета по внедрению инновационных идей будут созданы во всех шести базовых территориальных подразделениях полиции. «Мы создаем единое креативное пространство для полиции и общества, чтобы сделать полицейские услуги более качественными и доступными для граждан как в крупных городах, так и отдаленных поселках», – отметил Николай Семенишин.

В рамках этой стратегии был подписан меморандум о сотрудничестве между Главным управлением Нацполиции в Донецкой области и БФ «Славянское сердце».