Согласно рейтингу: В Житомире между переселенцами распределили квартиры

В Житомире в декабре 2019 года городской совет на вторичном рынке приобрел пять квартир, которые предназначались для временного проживания переселенцев. Об этом сегодня, 15 января, на заседании горисполкома рассказала начальник отдела по учету и распределению жилой площади горсовета Надежда Сидун.

«В декабре было приобретено 5 квартир за счет софинансирования из государственного и городского бюджетов. Это одна трехкомнатная квартира, одна однокомнатная и три двухкомнатные квартиры. Проектом решения предлагается включить их в жилой фонд для временного проживания внутренне перемещенных лиц в городе Житомире», – сказала она.

В приложении к проекту решения исполкома о включении жилых помещений в фонд жилья для временного проживания ВПЛ в Житомире, опубликованном 9 января на сайте горсовета, содержится перечень приобретенных квартир, которые предлагается включить в соответствующий фонд:

Сегодня исполком принял решение включить эти квартиры в фонд жилья для временного проживания ВПЛ и согласовал предоставление этих квартир для временного проживания семьям переселенцев. «Был рассмотрен на заседании жилищной комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для временного проживания ВПЛ вопрос распределения и предоставления жилых помещений, отнесенных к данному фонда, внутренне перемещенным лицам, состоящим на учете для получения такого жилья. Комиссия рекомендовала предоставить эти квартиры во временное пользование, сроком до 1 года, без регистрации, ведь именно так предусмотрено постановлением Кабмина. Квартиры распределены согласно рейтингу», – доложила Сидун.

Заместитель Житомирского городского головы Светлана Ольшанская уточнила, что из этих пяти семей, получивших жилые помещения для временного проживания, три семьи, которые жили в гостинице «Житомир».

Как сообщалось ранее, отель «Житомир», где проживали переселенцы, выставили на продажу в ноябре 2018 года. В июне 2019 года объект был продан. По информации Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ (МинВОТ), Житомирским горсоветом было принято решение о предоставлении временного жилья для 68 трудоспособных ВПЛ в общежитии Центра профессионально-технического образования и выделении по 10 тыс. грн каждому для обустройства жилья в общежитии. Но четыре семьи не хотели уезжать из отеля, мотивируя это тем, что предложенное горсоветом жилье их не удовлетворяет.

Источник: Житомир.info