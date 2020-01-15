Из-за проблем со здоровьем при пересечении КПВВ умерли 19 человек, – Human Right Watch

С января по апрель 2019 года при пересечении линии разграничения на Донбассе умерли из-за проблем со здоровьем по меньшей мере 19 человек, преимущественно – пожилые. Об этом говорится в докладе международной организации Human Right Watch «Всемирный отчет 2020».

В нем, в частности, говорится, что на некоторых пунктах пропуска сохранялись проблемы с базовыми условиями и неотложной медицинской помощью.

При этом в докладе отмечены и позитивные изменения. «В качестве позитивного момента можно отметить отмену в марте ограничения срока действия электронных пропусков через линию разграничения. В августе в Станице Луганской, где можно переходить только пешком, появился семиместный электрокар для пожилых и людей с инвалидностью. В ноябре там же был закончен ремонт полуразрушенного моста между пунктами пропуска, что должно значительно облегчить переход», – сообщают в международной организации.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), увеличилась в два раза.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек.

Напомним, инсульт – это одна из самых распространенных причин смертей граждан на КПВВ при пересечении линии разграничения. Специалисты разъяснили, как распознать неожиданный инсульт.