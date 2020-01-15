Утепление многоэтажек: В Мариуполе жители домов подают заявки (Видео)

В Украине заработала новая программа «Энергодом» по утеплению многоэтажек. В Мариуполе уже 7 объединений совладельцев многоэтажных домов (ОСМД) подали заявки на участие. Чиновники обещают компенсацию средств, однако некоторую сумму должны потратить и жители.

Так, жильцы многоэтажки в Центральном районе Мариуполя 2 года назад создали ОСМД. Занимаются и обустройством двора, и утеплением дома. Как рассказывает жительница Ирина Матухнова, изменениями она довольна. «И фасад, и утепление, и окна сделали. Все очень хорошо. Мы очень довольны нашим управляющим», – отмечает женщина.

По словам председателя ОСМД Аллы Овсиенко, позаботиться об энергоэффективности ей поручили жильцы. Поэтому они взяли два «теплых» кредита. Один потратили на новый счетчик. Второй – на утепление подъездов.

На двери и окна потратили почти 640 тыс. грн. Половину стоимости кредита компенсировал город, еще 40% – государство. Остаток распределили на жильцов. «Мы еще выплачиваем его. Это где-то 150 тыс. И это с процентами. Остальное все возместили нам государство и город», – рассказала Алла Овсиенко.

Как пояснили чиновники, теперь можно утеплять дома комплексно, а не постепенно. Новую программу «Энергодом» внедрил государственный фонд энергоэффективности. Компенсируют 80% средств – государственными деньгами, до 20% – городскими и 2% должны оплатить жители.

Но сначала деньги необходимо взять в кредит, либо накопить. Специалисты уточняют, что все желающие могут участвовать в 2 программах одновременно.

«"Теплые" кредиты компенсируют только материалы, и при утеплении мы понимаем, что сумма компенсации достаточно невысока в общем проценте. В Фонде энергоэфективности компенсуется полностью стоимость реализации работы – и материалы, и работа», – пояснил начальник управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканян.

Благодаря новой программе специалисты ожидают уменьшения сумм в платежках за отопление от 20% до 60%.

Источник: ТК «Сигма»