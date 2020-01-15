На Луганщине браконьеры занимались подводной охотой (Фото)

В Счастье (Новоайдарский район, Луганская обл.) на канале пруда-охладителя ДТЭК Луганская ТЭС два подводных охотника осуществляли незаконный лов рыбы. Об этом сегодня, 15 января, сообщает Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

«Государственными инспекторами Государственной экологической инспекции в Луганской области совместно с сотрудниками полиции БПСПОП "Луганск 1" выявлен факт нарушения правил использования объектов животного мира. А именно на канале пруда-охладителя ДТЭК Луганская ТЭС г.Счастье два подводных охотника осуществляли незаконный лов рыбы. У правонарушителей отсутствовали документы на подводную охоту и превышена суточная норма вылова рыбы на одного человека. Своими действиями правонарушители нарушили пункты 3.15 и 4.3 Правил любительского и спортивного рыболовства», – говорится в сообщении.

На граждан составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дел направлены в Новоайдарского районного суда Луганской области для привлечения к ответственности.

Также рассчитан вред, причиненный государству, который нанесли подводные охотники. Он составил 2 686 грн и 3 196 грн.



Государственная экологическая инспекция в Луганской области напоминает, что подводная охота осуществляется с обязательным соблюдением требований Правил рыболовства, а именно в разрешенных местах ловли, при наличии документов на право лова, уплаты за разрешения и водные живые ресурсы, а также с соблюдением сроков и норм вылова.