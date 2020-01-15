Забил до смерти: На Донетчине полиция задержала мужчину

На Донетчине полицейские задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Злоумышленник до смерти забил знакомого, после чего вынес тело на улицу и оставил у подъезда. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Так, утром 12 января в дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от жительницы Украинска о том, что на улице у подъезда многоэтажки лежит мужчина без признаков жизни.

«На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что погибшим является 40-летний местный житель», – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, ночью мужчина находился в гостях у своих товарищей. Друзья распивали спиртные напитки, однако через некоторое время между погибшим и его 35-летним знакомым возник конфликт, который быстро перерос в драку.

В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов, которые оказались смертельными. После этого мужчина вытащил тело убитого на улицу и оставил у подъезда.

Злоумышленник был задержан, ему объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.