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Названы самые инвестпривлекательные громады Донбасса

15.01.20 22:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Фонд «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформировал рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.

В рейтинг вошли 200 лучших громад на 1 января 2020 года. Он сформирован на основе данных 1 321 города Украины с населением до 100 тыс. жителей.

Среди 38 показателей, по которым формировался рейтинг: наличие SECAP на собственных информационных ресурсах громады и доступность поиска; заключенные ЭСКО контракты в обществе; наличие на территориях громады ветропарков и солнечных станций и их мощность; наличие собственного бренда громады, внедрение проектов, в том числе с участием международных партнеров и т.д.

В Донецкой области в рейтинг попали громады:

  • Бахмутская (6 место);
  • Покровск (20 место);
  • Добропольская (27 место);
  • Угледарская (52 место);
  • Мирноградская (74);
  • Дружковская (78);
  • Кураховская (110);
  • Шаховская (130);
  • Новогродовская (172)
  • Андреевская (175)

В Луганской области в рейтинге значатся такие громады:

  • Кременная (71 позиция рейтинга);
  • Рубежное (115);
  • Сватово (160);
  • Троицкая (199).

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