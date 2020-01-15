Названы самые инвестпривлекательные громады Донбасса

Фонд «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформировал рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.
В рейтинг вошли 200 лучших громад на 1 января 2020 года. Он сформирован на основе данных 1 321 города Украины с населением до 100 тыс. жителей.
Среди 38 показателей, по которым формировался рейтинг: наличие SECAP на собственных информационных ресурсах громады и доступность поиска; заключенные ЭСКО контракты в обществе; наличие на территориях громады ветропарков и солнечных станций и их мощность; наличие собственного бренда громады, внедрение проектов, в том числе с участием международных партнеров и т.д.
В Донецкой области в рейтинг попали громады:
- Бахмутская (6 место);
- Покровск (20 место);
- Добропольская (27 место);
- Угледарская (52 место);
- Мирноградская (74);
- Дружковская (78);
- Кураховская (110);
- Шаховская (130);
- Новогродовская (172)
- Андреевская (175)
В Луганской области в рейтинге значатся такие громады:
- Кременная (71 позиция рейтинга);
- Рубежное (115);
- Сватово (160);
- Троицкая (199).