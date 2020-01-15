Названы самые инвестпривлекательные громады Донбасса

Фонд «Региональный центр экономических исследований и поддержки бизнеса» сформировал рейтинг институциональной способности и устойчивого развития малых и средних громад Украины.

В рейтинг вошли 200 лучших громад на 1 января 2020 года. Он сформирован на основе данных 1 321 города Украины с населением до 100 тыс. жителей.

Среди 38 показателей, по которым формировался рейтинг: наличие SECAP на собственных информационных ресурсах громады и доступность поиска; заключенные ЭСКО контракты в обществе; наличие на территориях громады ветропарков и солнечных станций и их мощность; наличие собственного бренда громады, внедрение проектов, в том числе с участием международных партнеров и т.д.

В Донецкой области в рейтинг попали громады:

Бахмутская (6 место);

Покровск (20 место);

Добропольская (27 место);

Угледарская (52 место);

Мирноградская (74);

Дружковская (78);

Кураховская (110);

Шаховская (130);

Новогродовская (172)

Андреевская (175)

В Луганской области в рейтинге значатся такие громады: