Статус лица с инвалидностью вследствие войны: Жителю Авдеевки пришлось обратиться к волонтерам

Мирный житель из прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) Александр, получивший ранение, при помощи волонтеров смог получить статус лица с инвалидностью вследствие войны, что дает ему право на ряд льгот. Об этом сегодня, 15 января, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска – Авдеевка».

Так, в гуманитарный штаб «Пролиска – Авдеевка» обратилась жительница Авдеевки Татьяна, 1956 года рождения. В помощи нуждался ее муж Александр, 1955 года рождения. «Во время визита мужчина рассказал, что в 2015 году наступил на растяжку, в результате чего получил тяжелую травму ноги, долго лечился. К сожалению, ногу не удалось спасти, Александр перенес ампутацию, в связи с чем стал маломобилен. Случай Александра полностью попадал под Постановление Кабмина о присвоении статуса инвалида войны, лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных предметов», – говорится в сообщении.

По информации Миссии, подавляющему большинству, в число которых попал Александр, дают группу инвалидности в результате, например, «общего заболевания». «"Бытовая травма" или "общее заболевание" – под такими "кодовыми названиями" значатся контузии, осколочные или пулевые ранения в медицинских картах почти всех, кто пострадал от конфликта и не был военнослужащим», – отмечается в сообщении.

Мужчина сразу же был взят под социальное сопровождение в вопросе оформления данного статуса. Александру была оказана помощь в сборе необходимого пакета документов, медицинской документации, подтверждения эксперта, написании заявлений, для отправки на рассмотрение в Межведомственную комиссию по вопросам установления фактов получения лицами ранений или других повреждений здоровья, полученных от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО/ООС. В дальнейшем, с решением указанной комиссии относительно установления факта ранения от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО/ООС, нужно было повторно обратиться к Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) для указания надлежащей причины инвалидности.

В организации отмечают, что за время конфликта от полученных стрессов при обстрелах и перенесенной травмы, Александр и его жена Татьяна получили множество сопутствующих сложных заболеваний, женщина практически потеряла зрение. Домовладение, в котором проживают супруги, повреждено в результате обстрелов; нарушено остекление, кровля, хозяйственные постройки, уничтожена система отопления.

Мужчина смог пройти перекомиссию МСЭК и обновить информацию в карте реабилитации. Благодаря этому, Александр получил новый удобный, более функциональный протез и ходунки, для облегчения самостоятельного перемещения.

Кроме того, в декабре 2019 года волонтеры приобрели для мужчины специальный ортопедический матрац и принадлежности к нему. Также была произведена замена системы отопления в доме.

«Надеемся, что благодаря проведенным действиям по социальному сопровождению, Александр сможет, расширить ряд льгот, положенных ему после получения статуса; это и бесплатное получение лекарств, внеочередное санитарно-курортное лечение и т. д. А помощь и участие в его жизни других людей, заставит его держаться и не терять бодрости духа и оптимизма. Ведь как сам он философски рассуждает: "Жизненные невзгоды вынуждают думать по-новому и по-другому смотреть на вещи, которые раньше мы воспринимали как нечто само собой разумеющееся..."», – подытожили в гуманитарной миссии.

Напомним, по словам правозащитников, в Украине почти у всех мирных жителей, кто пострадал от вооруженного конфликта на Донбассе и не являлся военнослужащим, контузии, осколочные или пулевые ранения в медицинских картах значатся как «бытовая травма» или «общее заболевание». В результате пострадавшие теряют доступ к квалифицированному лечению и качественным лекарствам. А с ними – потерянный шанс на нормальную реабилитацию и нормальную жизнь.

Как сообщалось ранее, в Украине, где пятый год идет вооруженный конфликт, не существует статистики раненых гражданских и людей, которые получили инвалидность вследствие боевых действий на Донбассе. Как результат – государство не знает, какая поддержка нужна всем этим людям.

О том, как доказать государству, что вы получили повреждения здоровья в ходе вооруженного конфликта, читайте здесь.