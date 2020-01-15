Пять приоритетов: Какие медицинские услуги будут в Украине бесплатными

В Украине с 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает программа медицинских гарантий. Согласно программе, выделено 5 приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ).
Так, приоритетами программы медгарантий стали:
- лечение острого инфаркта миокарда;
- острого мозгового инсульта;
- помощь при родах;
- неонатальная помощь;
- эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.
Как отмечается, медицинская помощь при инсульте/инфаркте будет включать диагностику (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования), проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт), круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации, реабилитационную помощь в остром периоде.
Пакет бесплатных медицинских услуг при родах будет включать:
- физиологические роды;
- ургентное и плановое кесарево сечение;
- мониторинг состояния роженицы и ребенка;
- обезболивание при родах;
- лабораторные и инструментальные обследования;
- интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы;
- реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных;
- вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
- метаболический скрининг у новорожденных;
- консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.
Также, программа медгарантий будет включать медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных состояниях. В частности, интенсивную терапию, респираторную (дыхательная) поддержку, круглосуточное парентеральное питание, круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование, аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г, вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок, метаболический скрининг у новорожденных.
В гарантированный пакет бесплатных обследований ранней диагностики рака входит:
- маммография;
- гистероскопия;
- эзофагогастродуоденоскопия;
- колоноскопия;
- цистоскопия;
- бронхоскопия.
«Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача», – уточнили в Минздраве.