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Пять приоритетов: Какие медицинские услуги будут в Украине бесплатными

15.01.20 23:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине с 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает программа медицинских гарантий. Согласно программе, выделено 5 приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ).

Так, приоритетами программы медгарантий стали:

  • лечение острого инфаркта миокарда;
  • острого мозгового инсульта;
  • помощь при родах;
  • неонатальная помощь;
  • эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Как отмечается, медицинская помощь при инсульте/инфаркте будет включать диагностику (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования), проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт), круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации, реабилитационную помощь в остром периоде.

Пакет бесплатных медицинских услуг при родах будет включать:

  • физиологические роды;
  • ургентное и плановое кесарево сечение;
  • мониторинг состояния роженицы и ребенка;
  • обезболивание при родах;
  • лабораторные и инструментальные обследования;
  • интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы;
  • реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных;
  • вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;
  • метаболический скрининг у новорожденных;
  • консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Также, программа медгарантий будет включать медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных состояниях. В частности, интенсивную терапию, респираторную (дыхательная) поддержку, круглосуточное парентеральное питание, круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование, аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г, вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок, метаболический скрининг у новорожденных.

В гарантированный пакет бесплатных обследований ранней диагностики рака входит:

  • маммография;
  • гистероскопия;
  • эзофагогастродуоденоскопия;
  • колоноскопия;
  • цистоскопия;
  • бронхоскопия.

«Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача», – уточнили в Минздраве.

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