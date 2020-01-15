Пять приоритетов: Какие медицинские услуги будут в Украине бесплатными

В Украине с 1 апреля 2020 года в полном объеме заработает программа медицинских гарантий. Согласно программе, выделено 5 приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) оплатит по повышенному тарифу. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ).

Так, приоритетами программы медгарантий стали:

лечение острого инфаркта миокарда;

острого мозгового инсульта;

помощь при родах;

неонатальная помощь;

эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Как отмечается, медицинская помощь при инсульте/инфаркте будет включать диагностику (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования), проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирование (инфаркт), круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации, реабилитационную помощь в остром периоде.

Пакет бесплатных медицинских услуг при родах будет включать:

физиологические роды;

ургентное и плановое кесарево сечение;

мониторинг состояния роженицы и ребенка;

обезболивание при родах;

лабораторные и инструментальные обследования;

интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы;

реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных;

вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок;

метаболический скрининг у новорожденных;

консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Также, программа медгарантий будет включать медицинскую помощь новорожденным в сложных неонатальных состояниях. В частности, интенсивную терапию, респираторную (дыхательная) поддержку, круглосуточное парентеральное питание, круглосуточное бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование, аудиологический и офтальмологический скрининг недоношенных детей с гестационным возрастом до 32 недель и весом при рождении меньше 1500 г, вакцинацию в соответствии с Национальным календарем прививок, метаболический скрининг у новорожденных.

В гарантированный пакет бесплатных обследований ранней диагностики рака входит:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

«Для того, чтобы пройти исследование, нужно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача», – уточнили в Минздраве.