После переселения 5 лет назад собирали все по крупицам: Как сегодня живет Луганская областная филармония

В Северодонецке в Луганской областной филармонии проходят концерты с участием зарубежных артистов, в филармонии работают почти 120 человек, а ее коллективы гастролируют за рубежом. Об этом сегодня, 16 января, сообщает благотворительный фонд «Право на захист» («Право на защиту»).

Учреждение является переселенцем – в Северодонецк оно было перемещено из временно неподконтрольного украинской власти Луганска в начале 2015 года. Тогда пришлось начинать пришлось с нуля. «События на Донбассе изменили много жизней, но вопреки всему, такие изменения иногда приносят пользу громаде, которая приняла новых жителей. В частности, в 2015 году в Северодонецке появилось новое учреждение культуры – из оккупированного Луганска была вынуждена уехать Луганская областная филармония», – говорится в сообщении.

Директором учреждения назначили Игоря Шаповалова. «Благодаря его кропотливой работе за короткий срок был возрожден Академический симфонический оркестр, музыкальный лекторий, возобновлено сотрудничество с выдающимися художниками и дирижерами Украины и Европы», – уточнили в фонде.

Позже созданы новые коллективы филармонии – ансамбль песни и танца «Раданы» и группа «БеZМеЖ».

Как отмечается, еще 5 лет назад людям пришлось собирать все по крупицам: заново регистрировать филармонию, искать помещение и финансирование на оборудование, набирать коллективы, которые сейчас на треть состоят из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), восстанавливать партнерские связи.