Сделала счастливыми восьмерых детей: История жительницы Константиновки (Видео)

Жительница Константиновки (Донецкая обл.) Инна Кабазова сделала счастливыми восьмерых детей. Она создала детский дом семейного типа (ДДСТ) и стала мамой для мальчиков и девочек, попавших в интернат. Теперь они живут вместе в большом уютном доме.

Так, воспитанники ДДСТ Марьяна и Максим именно здесь узнали тепло домашнего уюта. «Без мамы плохо. Маму нужно любить и уважать», – говорит Максим.

«Мы дружные все – помогаем маме и друг другу помогаем», – добавляет Марьяна.

Дети поддерживают друг друга. Марьяна как старшая помогает парню с уроками. Для Максима обучение в школе – большое достижение, потому что ребенок преодолел психологическую травму. «Чудеса бывают только в сказках, а с нами достаточно за это время произошло много хороших положительных чудес», – сказала Инна Кабазова.

Первой в доме Инны более 10 лет назад появилась Марьяна. Женщина и сама потеряла родителей. Потому как никто понимает боль брошенных малышей. Сейчас на ее воспитании 8 детей. Мужские обязанности также забота Инны. «Мы когда строились, то приходилось шлакоблок грузить и щебень, и песок переносить, и канализацию могла чинить сама, и сантехнику», – рассказала мать-воспитательница ДДСТ.

Так смогла расширить дом в три раза. Теперь здесь всем хватает места. «За два с половиной года мы достроили до 152 метров», – добавила Инна.

Материнская любовь и забота очень изменили этих детей. Марьяна открыла в себе талант художника и теперь ее рисунки развешаны по всему дому.

А еще дети любят фотографироваться. Рамки для самых лучших фотографий уже есть. Их семье подарил Фонд Рината Ахметова. А еще один подарок – баскетбольное кольцо – уже весной семья установит в своем дворе. Они давно мечтают о настоящей спортивной площадке.

Уже 19 лет в рамках масштабной благотворительной акции Фонд поддерживает ДДСТ. Только за 5 лет в акции «Ринат Ахметов – детям!» поучаствовали более 700 тысяч мальчиков и девочек.

Источник: ТК «Донбасс»